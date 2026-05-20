Sicurezza stradale e rider | firmato il protocollo tra Comune e Nidil Cgil

Mercoledì 20 maggio, a Bergamo, è stato firmato un protocollo tra il Comune e Nidil Cgil Bergamo riguardante la sicurezza stradale e la formazione dei lavoratori nel settore del food delivery. L'accordo è stato firmato nella sede di Palazzo Frizzoni e riguarda le misure di tutela per i rider che operano in città. La firma avviene in un momento di attenzione crescente sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza dei corrieri che consegnano cibo a domicilio.

Bergamo. È stato sottoscritto nella mattina di mercoledì 20 maggio a Palazzo Frizzoni il Protocollo d’intesa per la sicurezza stradale e la formazione dei lavoratori del food delivery, tra il Comune di Bergamo e Nidil Cgil Bergamo. Alla firma del protocollo erano presenti l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni, il comandante della Polizia Locale Monica Porta con il vice comandante Antonio Bettoni e il vice commissari o Alberto Mastromattei, il segretario generale di Cgil Bergamo Marco Toscano con Francesco Chiesa e Ayman Bourra i per Nidil Cgil Bergamo. L’iniziativa nasce nell’ambito degli obiettivi del Piao – il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – del Comune legati al miglioramento della sicurezza urbana e stradale e al rafforzamento delle politiche di prossimità e prevenzione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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