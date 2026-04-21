Sicurezza urbana firmato protocollo tra Comune e polizia

Oggi è stato firmato un Protocollo d’Intesa tra il Comune di Nocera Inferiore e la Questura di Salerno. L’accordo prevede il collegamento della centrale operativa di videosorveglianza tra le due amministrazioni. La collaborazione mira a migliorare il monitoraggio del territorio e la sicurezza urbana. La firma si è svolta alla presenza delle autorità coinvolte, che hanno illustrato le finalità dell’intesa.

E' stato sottoscritto oggi il Protocollo d’Intesa tra Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore e Questura di Salerno per il collegamento della centrale operativa di videosorveglianza. Un passo per rafforzare il controllo del territorio e migliorare la tempestività degli interventi, grazie.🔗 Leggi su Salernotoday.it

14 01 2026 FROSINONE: VIDEOSORVEGLIANZA URBANA, IL PROTOCOLLO LAZIO TG

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