I rider chiedono maggiori tutele | manifestazione con la Nidil Cgil

Sabato 14 marzo, mobilitazione nazionale dei lavoratori di Glovo e Deliveroo. A Brindisi, assemblea pubblica presso la sede del sindacato BRINDISI – I rider di Glovo e Deliveroo scendono in mobilitazione anche a Brindisi. Sabato 14 marzo 2026 è in programma un’assemblea pubblica organizzata dalla Nidil Cgil, che si terrà alle ore 16 nella sede della Cgil di via Togliatti 44. L’iniziativa rientra nella giornata di mobilitazione nazionale promossa dai lavoratori delle piattaforme di consegna a domicilio. L’obiettivo dell’incontro è richiamare l’attenzione sulle condizioni di lavoro dei rider e rilanciare la richiesta di maggiori tutele e diritti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

