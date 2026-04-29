Sicurezza nei cantieri | Lucca ricorda le vittime per prevenire il lutto

A Lucca, si ricorda Rocco Alberti, vittima di un incidente sul lavoro avvenuto sulla variante SS12 di Ponte a Moriano. La Provincia ha organizzato una cerimonia per onorare la sua memoria. Le autorità locali hanno invitato a intensificare i controlli nei cantieri e a promuovere programmi di formazione nelle scuole per prevenire nuovi incidenti e ridurre il numero di vittime.

? Cosa sapere La Provincia di Lucca commemora Rocco Alberti sulla variante SS12 di Ponte a Moriano.. Le istituzioni chiedono controlli rigorosi e formazione scolastica per ridurre i morti nei cantieri.. Martedì 28 aprile, sulla variante SS12 di Ponte a Moriano, la Provincia di Lucca ha riunito le istituzioni e i sindacati presso il monumento dedicato a Rocco Alberti per ricordare le vittime del lavoro in occasione della Giornata mondiale sulla sicurezza nei luoghi di impiego. Il momento di riflessione si è concentrato nell’area che precede l’imbocco della galleria Botri, un luogo che porta con sé il ricordo di un evento avvenuto nel gennaio 2002.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicurezza nei cantieri: Lucca ricorda le vittime per prevenire il lutto Notizie correlate Lucca onora le vittime delle foibe: “Difendere Lucca” ricorda al parco Cossetto un dramma storico italiano.La commemorazione del Giorno del Ricordo a Lucca si è aperta oggi con un gesto significativo da parte del movimento politico “Difendere Lucca”. Leggi anche: Controlli e sicurezza nei cantieri. Dibattito a Pieve a Presciano Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: MORTI SUL LAVORO: commemorazione della Provincia al monumento dedicato a Rocco Alberti sulla variante di Ponte a Moriano (Lucca) | Sito istituzionale della Provincia di Lucca; Comitato Scuole sicure, 'a Teramo e Lucca si torna in centro, all'Aquila no'; Sicurezza sul lavoro: la provincia di Lucca onora le vittime davanti al monumento dedicato a Rocco Alberti; Dika, impegno per la viabilità a Villa Basilica. Sicurezza nei cantieri, convegno a L’AquilaSi terrà il prossimo 28 aprile, alle ore 15.00, nella sede di Formedil L’Aquila, il convegno Gli attori della prevenzione in cantiere. laquilablog.it Coordinatori per la sicurezza nei cantieri, cosa cambia per formazione e aggiornamento dopo l'accordo Stato-regioniIl ministero del Lavoro ha pubblicato le Faq per chiarire alcuni punti dell'accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025 con cui sono stati aggiornati i contenuti minimi dei percorsi formativi in ma ... professionearchitetto.it Sicurezza sul lavoro, da Cgil-Flc-Inca premio per le scuole x.com L’iniziativa si è svolta nella Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro - facebook.com facebook