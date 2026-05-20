Sicurezza a scuola l’ANP | attestato di formazione generale come requisito di accesso per GPS e graduatorie terza fascia ATA

Da orizzontescuola.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 riguarda la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro e riporta all’attenzione gli obblighi formativi nelle scuole. L’Associazione Nazionale dei Presidi ha proposto che l’attestato di formazione generale diventi requisito di accesso alle GPS e alle graduatorie di terza fascia per il personale ATA. Questa proposta rientra nelle discussioni in corso sul miglioramento delle procedure di assunzione e sulla preparazione del personale scolastico in materia di sicurezza.

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Con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, torna al centro il tema degli obblighi formativi nelle scuole. L’Accordo, approvato ai sensi dell’articolo 37 del D.lgs. 812008, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025.  L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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