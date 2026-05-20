Sicurezza a scuola l’ANP | attestato di formazione generale come requisito di accesso per GPS e graduatorie terza fascia ATA

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 riguarda la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro e riporta all’attenzione gli obblighi formativi nelle scuole. L’Associazione Nazionale dei Presidi ha proposto che l’attestato di formazione generale diventi requisito di accesso alle GPS e alle graduatorie di terza fascia per il personale ATA. Questa proposta rientra nelle discussioni in corso sul miglioramento delle procedure di assunzione e sulla preparazione del personale scolastico in materia di sicurezza.

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