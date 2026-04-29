Graduatorie ATA prima fascia | come si calcolano i 24 mesi requisito essenziale per l’iscrizione

Fino alle 23:59 del 19 maggio è possibile inviare la domanda di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie provinciali permanenti ATA, note come graduatorie 24 mesi. Per essere inseriti, bisogna aver maturato almeno 24 mesi di servizio, requisito fondamentale per l’iscrizione. La procedura riguarda coloro che desiderano entrare o aggiornare la propria posizione nelle graduatorie per lavorare come assistenti amministrativi, tecnici o di sostegno nelle scuole.

C’è tempo fino alle 23:59 del 19 maggio per presentare domanda di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie provinciali permanenti ATA, le cosiddette 24 mesi. Si tratta degli elenchi da cui si attinge sia per le supplenze sia per le assunzioni a tempo indeterminato. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Le domande di inserimento e aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi sono aperte da oggi e fino alle 14 del 19 maggio 2026. Come ogni anno ricordiamo di prestare attenzione a tutte le sezioni della domanda e non cadere in errore sul modello F. x.com