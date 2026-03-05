San Felice sul Panaro controlli a tappeto dei Carabinieri | identificate quasi 50 persone

A San Felice sul Panaro i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno condotto controlli sistematici nel corso della giornata, identificando circa 50 persone. L'operazione ha visto un imponente presidio del territorio con l'obiettivo di verificare le condizioni di sicurezza e il rispetto delle norme. Nessun dettaglio su eventuali irregolarità o denunce.

Posti di blocco lungo le strade e verifiche negli esercizi commerciali. Non sono emerse irregolarità particolari Giornata di controlli intensi a San Felice sul Panaro, dove i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno messo in campo un vasto servizio di presidio del territorio. L'operazione, condotta nella giornata di ieri, ha avuto come obiettivo principale la prevenzione dei reati e la tutela della sicurezza urbana, con un'attenzione particolare alle aree più sensibili e frequentate del paese. Le pattuglie dell'Arma, supportate dalle stazioni dipendenti, hanno setacciato sia il centro abitato che le zone periferiche. Sotto la lente dei militari sono finiti in modo specifico i luoghi di maggiore aggregazione e i centri commerciali, zone dove solitamente si concentra un elevato afflusso di persone.

