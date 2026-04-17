Nella mattinata di giovedì, i carabinieri del Comando Provinciale di Cremona hanno svolto una vasta attività di controlli, denunciando sette persone e identificando oltre trecento cittadini. L’intervento si è concentrato tra le 8 e le 14, con l’obiettivo di verificare la situazione nel territorio. Durante l’operazione sono stati effettuati controlli capillari su strada e in alcune zone della città.

Cremona, 17 aprile 2026 – Sette denunce in poche ore e quasi quattrocento persone controllate. Sono questi due elementi messi in campo dai carabinieri del Comando Provinciale di Cremona dalle 8 alle 14 di giovedì. Sono state impiegate 22 pattuglie e 45 militari, anche in abiti civili, con l’obiettivo del presidio del territorio per contrastare i furti in appartamenti e le truffe agli anziani. Sono state interessate le strade e gli incroci più importanti della provincia, le zone più colpite da reati contro il patrimonio e le aree commerciali. Nel complesso, sono state identificate 310 persone, diverse delle quali di interesse operativo perché già con precedenti di polizia a carico, e condotte verifiche su 219 veicoli.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cremona, controlli a tappeto dei carabinieri: sette persone denunciate, più di trecento identificate

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