Pubblicata la graduatoria del bando regionale Sicilia che Piace | investimento di 1,6 milioni di euro

Il dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana ha reso pubblica la graduatoria provvisoria relativa al bando “Sicilia che Piace”. La selezione riguarda i progetti presentati dagli enti locali e fa parte di un investimento totale di 1,6 milioni di euro, finalizzato alla promozione del territorio siciliano. La graduatoria indica quali iniziative sono state ammesse alla fase successiva del procedimento.

Il dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana ha pubblicato la graduatoria provvisoria dei progetti presentati dagli enti locali che hanno partecipato al bando “Sicilia che Piace”, per un investimento complessivo di 1,6 milioni di euro destinato alla promozione del territorio.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Finanziamenti ai comuni per le strade rurali: pubblicata la graduatoria del bandoTempo di lettura: 2 minuti È stata pubblicata la graduatoria relativa al bando SRD07 “Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo... Regione, pubblicata la graduatoria del bando per migliorare l’efficienza energetica dei pescherecciSono 36 i progetti degli operatori della pesca ammessi al finanziamento, che riceveranno il contributo concesso per la sostituzione di un vecchio... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pubblicata la graduatoria provvisorie dei nidi d’infanzia e spazi gioco comunali e l’elenco per le domande dei nidi privati accreditati per l’anno educativo 2026-2027; Pubblicazione graduatorie di assegnazione di contributi economici in favore di studentesse; Pubblicazione graduatoria domande di ammissione al servizio Gioca estate 3-6 anno 2026 / Avvisi / Novità / Homepage; Erasmus+ / Mobilità staff per formazione all'estero, pubblicate le graduatorie (riapertura bando 2025/26). Attività produttive, pubblicata la graduatoria del bando Sicilia che piace: investimento da 1,6 milioniPalazzo d'Orleans, sede della Regione Siciliana. Credit: ImagoeconomicaPalazzo d'Orleans Il dipartimento delle Attività Produttive ... msn.com FOGGIA PATANO Foggia, pubblicata la graduatoria per funzionari tecnici. Patano: Procedure trasparenti e senza ricorsiAlla prova scritta, svolta il 21 gennaio alla Città del Cinema, hanno partecipato 68 candidati su 134 iscritti ... statoquotidiano.it Stadio Francioni e campo di calcio Bondioli: pubblicata la gara europea Leggi https://www.comune.latina.it/notizie/Stadio-Francioni-e-campo-di-calcio-Bondioli--pubblicata-la-gara-europea--.html - facebook.com facebook #alluvione2022 Pubblicata in G.U. la delibera del Cdm del 29/12/2025 sulla dichiarazione dello stato di ricostruzione in conseguenza degli eventi metereologici del 15/09/2022 nel territorio delle Province di Ancona, Pesaro-Urbino e Macerata gazzettaufficiale x.com