Regione pubblicata la graduatoria provvisoria del bando Sicilia che Piace 2026 | Sosteniamo la promozione delle imprese
È stata pubblicata la graduatoria provvisoria relativa all’avviso “Sicilia che Piace 2026 - interventi in favore di soggetti privati”, promosso dall’assessorato regionale delle Attività produttive della Regione Siciliana. L'iniziativa è finalizzata alla concessione di contributi per iniziative. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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