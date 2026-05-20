Regione pubblicata la graduatoria provvisoria del bando Sicilia che Piace 2026 | Sosteniamo la promozione delle imprese

Da palermotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata pubblicata la graduatoria provvisoria relativa all’avviso “Sicilia che Piace 2026 - interventi in favore di soggetti privati”, promosso dall’assessorato regionale delle Attività produttive della Regione Siciliana. L'iniziativa è finalizzata alla concessione di contributi per iniziative. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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