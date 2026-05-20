Minori e rischi del web dalla Regione un milione di euro per educazione digitale e prevenzione

Una somma di un milione di euro è stata destinata dalla Regione per sostenere iniziative rivolte ai minori, con l’obiettivo di promuovere l’educazione digitale e la consapevolezza sui rischi del web. Le risorse saranno utilizzate per finanziare progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale, rivolti principalmente alle scuole e ad altre strutture educative. L’intervento mira a migliorare la preparazione dei giovani utenti rispetto alle sfide e ai pericoli presenti online.

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