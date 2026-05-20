Un geologo e divulgatore scientifico ha recentemente messo in discussione il concetto di ricchezza, chiedendosi se l'accumulo di risorse possa essere considerato un vero indicatore di valore. Durante un intervento pubblico, ha affermato che ciò che differenzia gli esseri umani dagli altri esseri viventi non è l’intelligenza, le capacità comunicative o la produzione di strumenti. Ha anche sottolineato come queste caratteristiche, pur essendo rilevanti, non costituiscano l’unico elemento distintivo.

Che cosa distingue davvero i sapiens dagli altri esseri viventi? Non l’intelligenza, non la capacità di comunicare, né quella di costruire strumenti. La vera differenza è un’altra: la velocità con cui gli esseri umani trasformano il mondo e accumulano risorse. È da questa riflessione che prende avvio il talk del divulgatore scientifico, ricercatore del Cnr e geologo Mario Tozzi al Fuori Festival dell’Economia di Trento, un intervento che attraversa antropologia, ecologia e critica sociale per interrogarsi sul rapporto tra l’uomo moderno e la natura. Tozzi parte da un’osservazione semplice: nessun altro vivente ha creato squilibri sul pianeta come i sapiens. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - «Siamo davvero ricchi?»: Mario Tozzi mette in discussione il mito dell’accumulo

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