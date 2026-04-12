Mario Tozzi | il mito della crescita infinita distrugge il pianeta

Il geologo Mario Tozzi ha annunciato la pubblicazione del suo nuovo libro intitolato Caro sapiens. La storia della Terra e le scelte dell’umanità, che sarà presentato giovedì 16 aprile alle 18 presso l’Aula Magna di Sant’Agostino dell’Università degli studi di Bergamo. L'evento si inserisce nel contesto delle discussioni sul rapporto tra crescita economica e impatti ambientali.

Il geologo Mario Tozzi presenterà il suo nuovo volume, intitolato Caro sapiens. La storia della Terra e le scelte dell’umanità, giovedì 16 aprile alle ore 18 presso l’Aula Magna di Sant’Agostino dell’Università degli studi di Bergamo. L’evento, inserito nel calendario che precede l’apertura della Fiera dei Librai, vedrà il ricercatore del CNR dialogare con Mattia Giordani su un tema che intreccia evoluzione biologica, dinamiche climatiche e i limiti fisici del nostro pianeta. L’illusione della crescita infinita contro la realtà dei limiti planetari. La riflessione scientifica proposta da Tozzi scava nelle radici del modello economico attuale, evidenziando una frizione insanabile tra le necessità biologiche della Terra e le ambizioni del sistema capitalistico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mario Tozzi: il mito della crescita infinita distrugge il pianeta A Parma 'The Cost of Growth', il film con Greta Thunberg che smaschera il mito della crescita infinitaIl 17 febbraio al Cinema Astra di Parma, ‘The Cost of Growth’ - in inglese con sottotitoli in italiano - propone allo spettatore di sentirsi parte di... Caro sapiens, la Terra scrive all’uomo. Tozzi: “Così stiamo alterando il pianeta”Un saggio che intreccia geologia, clima ed evoluzione per raccontare quanto la storia dell’umanità sia inseparabile da quella della Terra, la nostra...