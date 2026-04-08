Alcuni la rileggono annualmente altri si tuffano nelle sue trasposizioni cinematografiche Ma perché le storie di Jane Austen ci rilassano sempre?
Le opere di Jane Austen vengono ancora oggi lette regolarmente o adattate al cinema. I suoi romanzi presentano personaggi come Elizabeth, Anne, Emma, Jane, Catherine e le sorelle Elinor e Marianne. Nonostante siano passati più di 250 anni dalla nascita dell’autrice, le sue storie mantengono una forte presenza nel mondo letterario e cinematografico. La loro popolarità si rinnova di anno in anno, attirando nuovi lettori e spettatori.
E lizabeth, ma anche Anne, Emma, Jane, Catherine e le sorelle Elinor e Marianne. Sono solo alcune delle protagoniste dei romanzi di Jane Austen, un’autrice che a distanza di oltre 250 anni dalla sua nascita continua a essere letta. O meglio, non solo viene letta ma nel farlo si trae un vero e proprio benessere. Ci si rifugia nella campagna inglese, tra tè e balli, tra nastrini da mettere nei capelli e quella sottile ironia tipica dell’autrice. Come mai accade tutto ciò? Come mai nonostante il fatto che conosciamo come andrà a finire da Elizabeth e Mr Darcy continuiamo a rifugiarci in queste storie e, nel farlo, ci rilassiamo? Jane Austen Festival: a Bath la magia dell’epoca Regency X Leggi anche › Leggere Jane Austen oggi: tutti i libri di un’autrice che continua a piacerci (e tanto) Jane Austen e il benessere che ne se trae nel leggerla. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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