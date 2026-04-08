Le opere di Jane Austen vengono ancora oggi lette regolarmente o adattate al cinema. I suoi romanzi presentano personaggi come Elizabeth, Anne, Emma, Jane, Catherine e le sorelle Elinor e Marianne. Nonostante siano passati più di 250 anni dalla nascita dell’autrice, le sue storie mantengono una forte presenza nel mondo letterario e cinematografico. La loro popolarità si rinnova di anno in anno, attirando nuovi lettori e spettatori.

E lizabeth, ma anche Anne, Emma, Jane, Catherine e le sorelle Elinor e Marianne. Sono solo alcune delle protagoniste dei romanzi di Jane Austen, un’autrice che a distanza di oltre 250 anni dalla sua nascita continua a essere letta. O meglio, non solo viene letta ma nel farlo si trae un vero e proprio benessere. Ci si rifugia nella campagna inglese, tra tè e balli, tra nastrini da mettere nei capelli e quella sottile ironia tipica dell’autrice. Come mai accade tutto ciò? Come mai nonostante il fatto che conosciamo come andrà a finire da Elizabeth e Mr Darcy continuiamo a rifugiarci in queste storie e, nel farlo, ci rilassiamo? Jane Austen Festival: a Bath la magia dell’epoca Regency X Leggi anche › Leggere Jane Austen oggi: tutti i libri di un’autrice che continua a piacerci (e tanto) Jane Austen e il benessere che ne se trae nel leggerla. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Alcuni la rileggono annualmente, altri si tuffano nelle sue trasposizioni cinematografiche. Ma perché le storie di Jane Austen ci rilassano sempre?

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