Sabrina Ferilli ha dichiarato di non provare nostalgia per il passato, ma di sentire la mancanza dei momenti trascorsi con la famiglia, come le vacanze con i genitori, i fine settimana o le festività. L’attrice partecipa al film Notte prima degli esami 3.0, dove interpreta il ruolo di una professoressa con un carattere severo.

«È un ruolo classico che rappresenta la contrapposizione atavica tra professore e studente. Un po’ come quello tra genitori e figli», afferma Sabrina Ferilli. «La professoressa Castelli è solitaria, è in cerca di un amore del passato. All’inizio ha un rapporto conflittuale con Giulio, poi lo difende e lo accoglie. In mezzo c’è la maturità, un momento che tutti abbiamo vissuto più o meno allo stesso modo. Anche io ho provato un'ansia». Nel film si racconta di un gruppo di amici, rappresentante della Generazione Z, guidato da Giulio (Tommaso Cassissa), che vive ansie, tradimenti, nuovi amori, relazioni fluide e confronti con gli insegnanti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sabrina Ferilli: «Non ho nostalgia del passato, ma dei momenti insieme alla mia famiglia. Mi manca andare in vacanza con i miei genitori, passare insieme il sabato e la domenica o le festività»

