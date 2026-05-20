Si spengono i sogni di gloria del Ravenna | la Salernitana vince anche al Benelli Giallorossi fuori dai playoff
Il Ravenna è stato sconfitto dalla Salernitana anche nella partita di ritorno, con il risultato di 0-2. La gara si è svolta al campo di casa dei giallorossi, che hanno combattuto per tutta la durata dell’incontro senza riuscire a evitare la sconfitta. La vittoria della squadra ospite ha portato il Ravenna fuori dalla zona playoff, concludendo così la corsa nella stagione in corso. La partita è stata disputata davanti a un pubblico presente allo stadio, con emozioni intense per i tifosi locali.
Una serata dura, densa di emozioni, ma che alla fine si chiude con tanta amarezza per il Ravenna. I leoni giallorossi si battono per oltre 90 minuti, ma alla fine si inchinano alla Salernitana che prevale per 0-2 anche nel match di ritorno. Il Ravenna invece conclude la gara in nove a causa di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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