Si spengono i sogni di gloria del Ravenna | la Salernitana vince anche al Benelli Giallorossi fuori dai playoff

Il Ravenna è stato sconfitto dalla Salernitana anche nella partita di ritorno, con il risultato di 0-2. La gara si è svolta al campo di casa dei giallorossi, che hanno combattuto per tutta la durata dell’incontro senza riuscire a evitare la sconfitta. La vittoria della squadra ospite ha portato il Ravenna fuori dalla zona playoff, concludendo così la corsa nella stagione in corso. La partita è stata disputata davanti a un pubblico presente allo stadio, con emozioni intense per i tifosi locali.

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