Il Ravenna ' si scalda' in vista dei playoff | al Benelli arriva l’Inter Under 23
Il Ravenna si prepara ad affrontare un match importante al Benito Stefano Benelli, dove ospiterà la squadra Under 23 dell'Inter. La partita rappresenta un momento di attesa prima degli spareggi che potrebbero portare i giallorossi in Serie B, dopo aver concluso la stagione di Serie C in terza posizione. La squadra ha mostrato entusiasmo e determinazione in vista di questa sfida cruciale.
Il Ravenna Fc scalpita in attesa di disputare i playoff che regalerebbero ai giallorossi una storica promozione in Serie B, dopo aver concluso questa stagione di C in terza posizione. Ora la squadra di Mandorlini si sta preparando per trovare la migliore condizione in vista degli scontri diretti.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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