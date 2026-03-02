Tom Holland e Zendaya si sono sposati | matrimonio privato per le due star di Hollywood

Tom Holland e Zendaya hanno celebrato il loro matrimonio in modo riservato, con una cerimonia che si è svolta lontano da occhi indiscreti e media. Le due star di Hollywood avrebbero ufficializzato il loro rapporto con un evento privato, senza dettagli pubblici sulla data o il luogo. La notizia è arrivata tramite fonti non ufficiali e non sono stati forniti ulteriori commenti ufficiali.

La coppia avrebbe finalmente pronunciato il suo "Sì" in maniera ufficiale con una cerimonia lontana dagli occhi indiscreti di reporter e paparazzi Tom Holland e Zendaya si sarebbero sposati in gran segreto e lontano dagli sguardi indiscreti dei paparazzi. La coppia è notoriamente riservata e raramente parla in pubblico della propria relazione. Tuttavia, hanno spesso parlato apertamente dei vantaggi di lavorare insieme, confermando di trovarsi in perfetta sintonia sul set. La conferma dell'unione ufficiale tra Holland e Zendaya, i quali sono ufficialmente fidanzati da tempo, è arrivata dallo stilista dell'attrice, Law Roach. Ai microfoni di Access Hollywood, infatti, ha dichiarato: "Il matrimonio è già stato celebrato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Zendaya e Tom Holland si sono sposati in segreto? L’indizio non lascia dubbiTra i matrimoni più attesi del 2026 c’è quello di Zendaya e Tom Holland: le due stelle della nuova scuola di Hollywood.

Tom Holland e Zendaya: Amore, Rispetto e Privacy

