Mario Calabresi e Silvia Nucini si sono sposati | come si sono conosciuti e tutto sul matrimonio

Mario Calabresi e Silvia Nucini si sono sposati in un matrimonio celebrato nel centro di Milano. I due si sono conosciuti alcuni anni fa e hanno deciso di unirsi ufficialmente davanti a parenti e amici. La cerimonia si è svolta in una location cittadina, con la presenza di alcune persone strettamente legate alla coppia. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla celebrazione è stato reso noto.

Mario Calabresi e Silvia Nucini hanno ufficializzato la loro unione con un matrimonio celebrato nel cuore di Milano. Il giornalista ed ex direttore di Repubblica ha sposato la collega e autrice dopo una relazione nata da una conoscenza lontana nel tempo e ritrovata negli anni. La cerimonia si è svolta in una delle sale più eleganti della città, alla presenza di pochi invitati e con un celebrante d’eccezione: Beppe Sala. Il matrimonio di Mario Calabresi e Silvia Nucini a Milano Il giornalista Mario Calabresi (figlio di Luigi Calabresi, commissario di polizia accusato di aver ucciso l'anarchico Pinelli e ucciso da esponenti di Lotta Continua) e la collega Silvia Nucini si sono sposati con una cerimonia civile nel centro di Milano. 🔗 Leggi su Dilei.it

