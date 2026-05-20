Muore in moto il giorno del suo compleanno | Elia aveva 23 anni

Un giovane di 23 anni ha perso la vita in un incidente con la moto nel giorno del suo compleanno. La mattina, aveva trascorso il pomeriggio sulle strade del Monte Baldo insieme a un amico, mentre si dedicava alla sua passione per le due ruote. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non sono riusciti a salvargli la vita. La famiglia e le persone vicine sono state informate dell’accaduto.

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