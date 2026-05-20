Schianto in moto devastante 23enne muore il giorno del suo compleanno Ora la scoperta atroce

Un giovane di 23 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto durante uno scontro tra moto e altro veicolo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e ha coinvolto anche altri mezzi, causando danni ingenti e l’intervento di ambulanze e forze dell’ordine. La vittima era appena tornata da un festeggiamento di compleanno e si trovava in sella alla sua moto al momento dello schianto. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

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Un compleanno appena festeggiato, una giornata che doveva essere di libertà e strada aperta davanti. Poi, all’improvviso, la sequenza che spezza ogni prospettiva: il rumore di un impatto, la corsa dei soccorsi, il silenzio che segue le sirene. La storia di Elia Sarzi Braga, 23 anni, si chiude così, su una provinciale del Veronese, trasformando un giro in moto tra amici in una tragedia che lascia senza parole. Il viaggio sul Monte Baldo, scelto per celebrare un giorno speciale, si è interrotto nel modo più drammatico possibile lungo la discesa verso valle. Scontro tra moto e furgone: lo schianto sulla provinciale 29A. Lo scenario dell’incidente è la provinciale 29A, all’altezza dell’incrocio di Boschi Perette, nel territorio di Caprino Veronese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Schianto in moto devastante, 23enne muore il giorno del suo compleanno. Ora la scoperta atroce ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Francesco Viola, morto in moto mentre andava al lavoro Sullo stesso argomento Muore in moto il giorno del suo compleanno: Elia aveva 23 anniAveva trascorso il pomeriggio tra le curve del Monte Baldo, insieme a un amico e alla passione che lo accompagnava da sempre: la moto. Tragedia a San Felice a Cancello, schianto devastante tra moto, bici e auto: Antonio muore a 25 anniUn tranquillo pomeriggio primaverile si è trasformato in tragedia a San Felice a Cancello, nella frazione di San Marco Trotti. Caselle, schianto fatale tra moto e auto: muore il 38enne Raffaele SimoniTragico incidente a Caselle Torinese: un motociclista di 38 anni ha perso la vita dopo lo schianto con un’auto all’incrocio tra via Torino e strada Ciriè ... giornalelavoce.it Schianto devastante all’incrocio, motociclista lotta per la vitaViolento impatto tra una Bmw GS 1200 e un’auto sulla strada per Cassano d’Adda: il centauro è stato rianimato sul posto e trasportato in elisoccorso a Bergamo ... laprovinciacr.it