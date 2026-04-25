Si schianta con la moto contro un'auto lungo la Regina | morto il 60enne Roberto Fasana

Un uomo di 60 anni ha perso la vita dopo un incidente avvenuto nella serata del 24 aprile lungo la strada Regina a Laglio. Secondo quanto ricostruito, si è scontrato con un'auto mentre era in sella alla sua moto. Dopo l'incidente, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna di Como, dove è deceduto poco dopo. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine.

Roberto Fasana è deceduto nella serata del 24 aprile all'ospedale Sant'Anna di Como. Il 60enne si era schiantato con la moto contro un'auto lungo la strada Regina a Laglio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Si schianta con l’auto contro un’autobotte lungo la Paullese: morto il 36enne Nicu JoghiuNicu Joghiu è morto nella mattinata di ieri, 12 febbraio, in seguito a un incidente stradale. Si schianta con la moto contro un’auto che poi prende fuoco: grave un 17enne sbalzato sull’asfaltoUn 17enne si è schiantato con la moto contro un'auto nel pomeriggio del 23 marzo ad Almenno San Salvatore (Bergamo). Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Si schianta contro un’auto sulla Regina. Morto l’uomo alla guida della moto; Altro dramma sulla Regina: morto il 60enne motociclista caduto ieri pomeriggio e traffico in tilt per oltre un'ora. Si schianta con la moto contro un’auto lungo la Regina: morto il 60enne Roberto FasanaRoberto Fasana è deceduto nella serata del 24 aprile all’ospedale Sant’Anna di Como. Il 60enne si era schiantato con la moto contro un’auto lungo la strada Regina a Laglio. fanpage.it