Il muletto si ribalta agricoltore resta incastrato | soccorso dall’eliambulanza

Un agricoltore è rimasto incastrato dopo che il muletto si è ribaltato durante le operazioni agricole nel Bresciano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’eliambulanza, che ha portato l’uomo in ospedale. L’incidente si è verificato questa mattina e, per fortuna, non ha causato ferite gravi. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area.

Ancora un incidente sul lavoro nel Bresciano, e un mezzo agricolo ribaltato, per fortuna senza drammatiche conseguenze. Nella serata di giovedì 5 marzo un agricoltore di 59 anni è rimasto vittima di un brutto infortunio mentre stava lavorando su alcuni terreni in località Ronchi, a Remedello. L’esatta dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio, ma stando a quanto emerso finora pare che il 59enne stesse manovrando un carrello a braccio telescopico quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo si è improvvisamente ribaltato. L’agricoltore, residente a Calvisano, è rimasto incastrato nella cabina di manovra ma non avrebbe mai perso conoscenza: è stato lui stesso a lanciare l’allarme poco prima delle 19. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

