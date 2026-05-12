Tragedia nelle campagne del Foggiano | bracciante muore carbonizzato
Un incidente grave si è verificato nelle campagne di Poggio Imperiale, nel Foggiano, dove un bracciante agricolo ha perso la vita a causa di un incendio che ha coinvolto la sua roulotte. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e per cercare di chiarire le cause dell'incendio. La vittima, di cui non sono ancora state rese note le generalità, era impegnata nel settore agricolo.
Tragedia nelle campagne di Poggio Imperiale, dove un bracciante agricolo è deceduto nell'incendio della propria roulotte. Il fatto è successo all'alba di oggi, martedì 12 maggio,, in località ‘Fucicchia’, dove il mezzo era parcheggiato.Secondo le prime informazioni raccolte, il rogo sarebbe.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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