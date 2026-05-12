Tragedia nelle campagne del Foggiano | bracciante muore carbonizzato

Un incidente grave si è verificato nelle campagne di Poggio Imperiale, nel Foggiano, dove un bracciante agricolo ha perso la vita a causa di un incendio che ha coinvolto la sua roulotte. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e per cercare di chiarire le cause dell'incendio. La vittima, di cui non sono ancora state rese note le generalità, era impegnata nel settore agricolo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui