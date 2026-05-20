Si ribalta con il trattore nel campo 50enne trasportato in elisoccorso a Perugia

Un uomo di 50 anni è finito in ospedale in elisoccorso dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio in un campo nella zona Belvedere di Montefalco. Secondo quanto riferito, il trattore su cui viaggiava si è rovesciato, causando ferite che hanno richiesto un intervento immediato. I Vigili del fuoco di Foligno sono intervenuti intorno alle 14 per soccorrere il ferito e mettere in sicurezza l’area. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso di Perugia.

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