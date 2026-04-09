Un uomo di 80 anni è stato trasportato in ospedale in seguito a un incidente avvenuto nel giardino di casa a San Casciano Val di Pesa. L'incidente si è verificato quando il trattore si è ribaltato, rendendo necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

San Casciano Val di Pesa (Firenze), 9 aprile 2026 – Incidente nei pressi di San Casciano nel quale è rimasto coinvolto un uomo di 80 anni. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 9 aprile. Secondo quanto appreso l’anziano si è ribaltato con il trattore taglia erba nel giardino di casa. È stato soccorso dai vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano e la Misericordia con infermiera e volontari soccorritori. Sul posto anche l’elisoccorso Pegaso 1 che è atterrato in un campo adiacente la casa dove è avvenuto l'incidente. L'uomo una volta stabilizzato è stato portato con l' ambulanza all'elicottero e trasportato in ospedale in codice giallo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si ribalta col trattore nel giardino di casa, anziano trasportato in ospedale con l’elisoccorso Pegaso

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