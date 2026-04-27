Paura in campagna il trattore si ribalta nel campo | 85enne trasportato al Bufalini

Una mattina di paura in una zona rurale, dove un trattore si è ribaltato in un campo di via Cicala a Calisese. A seguito dell’incidente, un uomo di 85 anni è rimasto ferito e trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini. Le forze dell’ordine e i soccorsi sono intervenuti sul posto per gestire la situazione e prestare assistenza. La dinamica del ribaltamento è ancora sotto accertamento.

Grave infortunio agricolo a Calisese, in via Cicala, questa mattina, lunedì. Un signore di 85 anni è rimasto ferito a seguito del ribaltamento del trattore a bordo del quale si trovava. Leggi le notizie di CesenaToday su Whatsapp: iscriviti al canaleScattato l'allarme, sul posto sono arrivati i.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Si ribalta col trattore nel giardino di casa, anziano trasportato in ospedale con l’elisoccorso PegasoSan Casciano Val di Pesa (Firenze), 9 aprile 2026 – Incidente nei pressi di San Casciano nel quale è rimasto coinvolto un uomo di 80 anni. Leggi anche: Incidente in campagna, il trattore si ribalta: muore un agricoltore Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: INSULTI ALLA SINDACA DI STANGHELLA, NON HO PAURA; Coppa America, Alinghi presenta l’equipaggio: con Goodison e Sibello fanno paura; Schianto ai cancelli dell’impresa: I miei dipendenti hanno paura. Sorpassi come in un’autopista; Ecovisite partecipate/ 23 maggio/ La città contesa tra paura e libertà. Paura in campagna a Montalcino, cavallo si imbizzarrisce durante un’escursione, quattro feritiDoveva essere una tranquilla gita a cavallo tra le colline del Senese, si è trasformata in un pomeriggio di paura. Quattro persone sono rimaste ferite durante un’escursione in aperta campagna in ... ilfattoquotidiano.it Sulmona, lieto fine dopo due giorni di paura: ritrovata la giovane scomparsaCronaca L'Aquila - 21/04/2026 18:21 - Si conclude con un esito positivo la vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso un’intera comunità: la 25enne è stata rintracciata in campagna ... abruzzo24ore.tv RAPINA AL BINGO DI REGGIO CALABRIA, PAURA AD ARCHI Colpo rapido in una sala giochi del quartiere Archi: indagini della Polizia tra videosorveglianza e pista dell’auto rubata https://www.calabriainchieste.it/2026/04/27/rapina-al-bingo-di-reggio-calabri - facebook.com facebook Trump dopo l’attentato: “Nessuna paura”. Accuse al movimento No Kings #donald trump x.com