Si ribalta col Suv in pieno centro
Un incidente si è verificato questa mattina in pieno centro, lungo via Ceccano a Caserta. Un Suv ha perso il controllo e si è ribaltato, creando momenti di apprensione tra i passanti. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e accertare le cause dell’incidente. La persona a bordo del veicolo è stata assistita dai soccorritori, mentre le autorità stanno svolgendo i rilievi del caso.
Momenti di paura nella centralissima via Ceccano a Caserta. Una persona a bordo di un Suv ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato. I soccorsi, intervenuti sul posto, sono stati costretti a sfondare il lunotto sul tettuccio dell'auto per liberare l'automobilista dal veicolo. Ancora da. 🔗 Leggi su Casertanews.it
2026 Rivian R2: Tesla Model Y Killer First Look & Specs!
Sullo stesso argomento
Incidente a Ceglie, auto si ribalta dopo lo scontro in pieno centroL'auto si ribalta dopo l'impatto con un'altra vettura e finisce di fianco sulla strada.
Auto si ribalta in pieno centro abitato: due persone estratte dall'abitacoloPolizia locale, vigili del fuoco e sanitari del 118 sul posto: dinamica al vaglio, si tratta di un incidente autonomo.
Perde il controllo del suv che si ribalta: morti due fratelli Sul posto il 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine - Facebook facebook
ULTIM’ORA –Auto si ribalta a Gianferrante, ferita donna #Paterno #Cronaca x.com
Ceglie del Campo, scontro tra un Suv e un'utilitaria: auto si ribalta in via Umberto IIncidente stradale nel pomeriggio in via Umberto I a Ceglie del Campo, dove si è verificato uno scontro tra un suv BMW e una piccola utilitaria Mitsubishi. A seguito dell’impatto, la BMW si è ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Montopoli di Sabina, si ribalta con il Suv: ferito lievementeRIETI - Un Suv della Mercedes si è ribaltato nel pomeriggio di oggi sulla strada che collega Montopoli con Poggio Mirteto. Il cappottamento per cause da accertare è avvenuto sui curvoni vicino ... ilmessaggero.it