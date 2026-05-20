Si ribalta col Suv in pieno centro

Da casertanews.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato questa mattina in pieno centro, lungo via Ceccano a Caserta. Un Suv ha perso il controllo e si è ribaltato, creando momenti di apprensione tra i passanti. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e accertare le cause dell’incidente. La persona a bordo del veicolo è stata assistita dai soccorritori, mentre le autorità stanno svolgendo i rilievi del caso.

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Momenti di paura nella centralissima via Ceccano a Caserta. Una persona a bordo di un Suv ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato. I soccorsi, intervenuti sul posto, sono stati costretti a sfondare il lunotto sul tettuccio dell'auto per liberare l'automobilista dal veicolo. Ancora da. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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