Incidente a Ceglie auto si ribalta dopo lo scontro in pieno centro

Nel primo pomeriggio di oggi, 17 aprile, un incidente si è verificato in via Umberto, nel quartiere di Ceglie. Un'auto si è ribaltata dopo aver avuto uno scontro con un'altra vettura e si è fermata di fianco alla carreggiata. Non sono stati riportati dettagli sulle eventuali conseguenze per le persone coinvolte. La strada è rimasta trafficata per alcuni minuti mentre i soccorsi intervenivano sul posto.

L'auto si ribalta dopo l'impatto con un'altra vettura e finisce di fianco sulla strada. E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi, 17 aprile, in via Umberto, nel quartiere di Ceglie.Lo scontro in pieno centroSecondo una prima ricostruzione, le due utilitarie procedevano lungo via Umberto, strada.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Incidente a Torino Centro: scontro tra due auto all'incrocio, una si ribalta in carreggiataUn incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 23 febbraio 2026, all'incrocio tra corso Valdocco e via Giulio a Torino. Incidente sulla Surano-Spongano: trattore si ribalta dopo scontro con auto, un ferito graveScontro tra auto e trattore e un uomo rimane schiacciato sotto il mezzo pesante e finisce in ospedale in codice rosso. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Incidente sulla SS 379 all'altezza di Torre Guaceto: auto in fiamme. Un morto; Incidente sulla Statale 172: malore alla guida causa uno scontro frontale alle porte di Martina Franca; Furti ed estorsione: due arrestati dopo gli interrogatori preventivi. Un terzo è irreperibile; Incidente mortale sulla SS 379: auto in fiamme nei pressi di Torre Guaceto. Falsa versione su un incidente con una Tesla, carabiniere accusato di favoreggiamento - facebook.com facebook Incidente sul lavoro a Vicenza, operaio di 67 anni muore al depuratore di Casale x.com