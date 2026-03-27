Un'auto si è capovolta nel centro di una cittadina, con due persone rimaste all’interno dell’abitacolo. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarle, portandole fuori dalla vettura. L’incidente si è verificato in un’area densamente frequentata, causando l’intervento immediato delle forze di soccorso. La dinamica dell’incidente non è ancora nota, né si conoscono le condizioni delle persone coinvolte.

Polizia locale, vigili del fuoco e sanitari del 118 sul posto: dinamica al vaglio, si tratta di un incidente autonomo. Una donna e una giovanissima coinvolte ORIA - Un'auto si è ribaltata in pieno centro abitato, la conducente e la passeggera sono state estratte dall'abitacolo dai vigili del fuoco. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 14 di oggi, venerdì 27 marzo 2026, a Oria, in via Machiavelli. La dinamica è al vaglio degli agenti della polizia locale della Città Federiciana. Sul posto anche due ambulanze del 118. L'unico dato certo è che nel sinistro non risultano altri mezzi coinvolti: è un incidente autonomo. Da capire come sia stato possibile che l'Alfa Romeo Stelvio sia finita ribaltata sul manto stradale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Auto si ribalta in pieno centro abitato: due persone estratte dall'abitacolo

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