Camion carico di materiale si ribalta sulla sede stradale a Pontedera

Un camion carico di materiale inerte si è rovesciato lungo la sede stradale a Pontedera. L’incidente si è verificato mentre il veicolo stava percorrendo la strada, ma le cause non sono ancora state chiarite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e valutare eventuali danni o rischi per la circolazione. Al momento non ci sono notizie di feriti.

Un camion carico di materiale inerte, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo,finendo per ribaltandosi a margine della strada. L'incidente è successo nel pomeriggio di oggi, 22 aprile, nella strada di Patto, a Pontedera, poco dopo le ore 16.Sul posto è intervento il personale.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Camion cisterna carico di Gpl esce fuori strada e si ribalta: paura sulla sp 367L’incidente attorno a mezzogiorno all’altezza di Soleto in circostanze in via di definizione: autista trasferito in ambulanza presso l’ospedale di... Incidente sulla Pontina, camion si ribalta e perde il carico. Strada chiusa e traffico in tiltUn incidente stradale ha mandato in tilt il traffico sulla Pontina in questo lunedì 23 febbraio che si preannuncia difficile per chi viaggia sulla... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: SS106, camion perde carico sulla carreggiata: panico tra gli automobilisti; Borgo Maggiore, camion perde carico: scia di materiale per 200 metri [VIDEO]; Statale 106, camion perde carico: caos traffico; Camion ribaltato in A10 tra Celle Ligure e Varazze, disperso il carico. SS106, camion perde carico sulla carreggiata: panico tra gli automobilistiMateriale inerte riversato sull’asfalto in piena ora di punta, mezzo fermato un chilometro più avanti. Nessun ferito ma momenti di paura, carreggiata bloccata e intervento di forze dell’ordine e Anas ... ecodellojonio.it SS106, un camion perde il carico: paura per gli automobilisti – VIDEOCORIGLIANO ROSSANO Traffico bloccato e fortunatamente solo tanta paura lungo la Strada Statale 106, all’altezza di Corigliano-Rossano. Lo riporta Eco dello Jonio. Un mezzo pesante avrebbe perso un car ... corrieredellacalabria.it Incidente a Maddaloni, camion si ribalta in curva: carico caduto in strada, conducente illeso. Ilmattino.it - facebook.com facebook