Camion carico di polli si ribalta in un campo | ferito il conducente animali in fuga

Un camion carico di polli si è ribaltato in un campo lungo via Udine a Morsano al Tagliamento. Il conducente, un uomo di 48 anni di Valvasone, è rimasto ferito nell'incidente. Durante l’incidente, alcuni animali sono fuggiti dal mezzo, creando confusione nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e gestire la situazione.

Un uomo di 48 anni di Valvasone è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Udine a Morsano al Tagliamento. Da quanto si apprende un camion contenente 4mila polli si è ribaltato finendo fuori strada. Da qui la chiamata immediata dei soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni l'autista stava percorrendo la strada provinciale 40 quando, intorno a mezzanotte, ha perso il controllo del mezzo che si è capovolto su un fianco. Non sono al momento chiare le cause che hanno portato all'incidente a Morsano. A seguito dell'impatto, alcuni di questi animali sono morti. Gli altri sono invece scappati verso i campi. La Sores ha inviato sul posto il personale sanitario, i vigili del fuoco, i tecnici dell'Asfo e il soccorso stradale per la messa in sicurezza della carreggiata e del veicolo incidentato.

