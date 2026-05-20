Si lancia dalla finestra per sfuggire alle aggressioni della figlia | vittima ricoverata e 30enne arrestata

Una donna di 60 anni è rimasta ferita dopo essere finita fuori dalla finestra durante una lite con la figlia a Carentino, in provincia di Alessandria. La donna ha cercato di scappare dalle aggressioni della figlia e si è lanciata nel tentativo di mettersi in salvo. La vittima è stata trasportata in ospedale e attualmente si trova sotto osservazione. La figlia, di 30 anni, è stata arrestata dalle forze dell’ordine e si trova in custodia.

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Litiga con la figlia e per sfuggire alle sue aggressioni si lancia dalla finestra: è accaduto ieri pomeriggio a una donna 60enne di Carentino in provincia di Alessandria. La figlia, una giovane di 30 anni, è stata arrestata in flagranza dai carabinieri. Ad aver innescato tutto è stata una violenta lite di cui non si conoscono i motivi durante la quale la sessantenne è stata accoltellata dalla propria figlia. A un certo punto, per sfuggire ad altri attacchi, la donna si è lanciata da una finestra della villetta indipendente in cui abitava. Una vicina di casa ha immediatamente prestato il primo soccorso alla donna che, oltre ai traumi dovuti alla caduta, presentava ferite da arma da taglio alla gola, alle mani e alla testa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Si lancia dalla finestra per sfuggire alle aggressioni della figlia: vittima ricoverata e 30enne arrestata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ten Minute Stories by Algernon Blackwood Sullo stesso argomento Alessandria, accoltella la madre che si lancia dalla finestra: arrestata 30enneI carabinieri di Carentino, in provincia di Alessandria, sono intervenuti nel pomeriggio di martedì a seguito di una segnalazione per una violenta... Torino, lancia la droga dalla finestra del cucinino per sfuggire al controllo: arrestato 48enneUn arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è stato eseguito a Torino dalla Polizia di Stato. Professore di musica si lancia dalla finestra del Convitto Umberto I durante le lezioni: tragedia a Torino x.com Professore di musica si lancia dalla finestra del Convitto Umberto I durante le lezioni: tragedia a TorinoIl docente 35enne, professore di musica alle scuole medie, nel pomeriggio di lunedì 18 maggio si è lanciato da una finestra del secondo piano del Convitto ... fanpage.it La Bibbia cherokee, uno dei primi libri della lingua, è una finestra tra le visioni del mondo reddit Professore 35enne si uccide buttandosi dalla finestra in orario scolastico, choc al ConvittoInsegnante di violoncello alla scuola media. L’istituto si è rivolto a un’equipe di psicologi per supportare gli alunni ... rainews.it