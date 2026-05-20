Si fingono carabinieri e rubano tutto l'oro a un'anziana | tre denunciati nel Casertano

Tre persone sono state denunciate nel Casertano dopo aver finto di essere carabinieri e aver sottratto circa 120 grammi di oro a un'anziana. I sospetti hanno approfittato di un raggiro per introdursi nell'abitazione della vittima e portare via i gioielli. Dopo le indagini, i carabinieri sono riusciti a recuperare i gioielli rubati. L'episodio si è verificato in una zona residenziale della provincia, ed è stato segnalato alle autorità competenti.

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