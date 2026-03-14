Si finge farmacista per rubare l'incasso e i prodotti | i Carabinieri si fingono clienti e poi l'arrestano

Una donna di 53 anni a Trieste è stata arrestata dai Carabinieri con l'accusa di furto aggravato. La donna si era presentata come farmacista in prova e aveva sottratto più di 700 euro dalla cassa di una farmacia. I militari si sono fatti passare per clienti, hanno monitorato la sua azione e l'hanno fermata poco dopo. L’arresto è stato eseguito sul posto.