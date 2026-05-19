Scende dall’auto per aiutare un cane in difficoltà spunta il padrone che la rapina e la accoltella | choc a Castelgerundo

Da ilgiorno.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di violenza si è verificato a Castelgerundo, nel Lodigiano, dove una persona è scesa dalla propria auto per soccorrere un cane in difficoltà. Improvvisamente, è apparso il proprietario dell’animale, che ha reagito con violenza, rubando l’auto e ferendo gravemente la persona con un coltello. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, che stanno cercando di fare chiarezza su quanto accaduto. La zona è stata teatro di un episodio ancora avvolto da molte incognite.

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Castelgerundo (Lodi), 19 maggio 2026 – Sangue nel Lodigiano, in un’aggressione che è ancora piena di punti di domanda. Una donna di 54 anni, residente a Formigara nel Cremonese, è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castelgerundo. Ferita, la vittima è stata portata in ospedale non in pericolo di vita.. La dinamica Poco dopo le 18.30 la donna era in auto lungo la sp 27, si stava dirigendo a Pizzighettone quando tra Castiglione e Camairago (località di Castelgerundo) ha visto sul ciglio della strada, in una piccola rientranza, un cane in difficoltà. Si è fermata per aiutarlo ma, mentre scendeva dall’auto è spuntato un uomo, verosimilmente il padrone del cane, che l’ha aggredita chiedendole soldi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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