Tragedia a Ponte Nossa anziano muore mentre taglia la legna con una motosega

Mercoledì 25 marzo a Ponte Nossa si è verificato un incidente che ha causato la morte di un uomo di 78 anni. L’anziano stava utilizzando una motosega per tagliare dei ceppi di legno quando si è verificato l’incidente fatale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile rimuovere la vittima in tempo. La polizia ha avviato le verifiche sull’accaduto.

Tragedia nella mattina di mercoledì 25 marzo a Ponte Nossa, dove un anziano di 78 anni ha perso la vita mentre tagliava dei ceppi di legno con una motosega. L’allarme è scattato intorno alle 9,45: l’anziano, pensionato, è residente nel Comune dell’Alta Val Seriana. L’infortunio domestico è avvenuto in una zona boschiva di sua proprietà: secondo una prima ricostruzione, l’uomo si è ferito gravemente alla gamba destra ed è morto a causa di un’emorragia. Il corpo senza vita dell’uomo è stato ritrovato da un familiare che, non sentendo il rumore della motosega da diverso tempo, era salito nell’area per verificare fosse successo qualcosa. La sala operativa di Areu ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Tragedia nel Salento: anziano morto mentre raccoglieva la legna Leggi anche: Malore improvviso mentre taglia la legna, muore sotto gli occhi degli amici