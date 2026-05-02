Motosega gli sfugge mentre taglia la legna | ferito nei boschi di Sondalo

Questa mattina, verso le undici, nei boschi sopra l’ospedale di Sondalo, un uomo è rimasto ferito mentre stava utilizzando una motosega per tagliare legna. Durante l’operazione, la motosega gli è sfuggita di mano e lo ha colpito, causando danni a una mano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato l’uomo in ospedale per le cure del caso.

Attimi di apprensione questa mattina, attorno alle 11, nei boschi sopra Ospedale Eugenio Morelli di Sondalo, dove un uomo è rimasto ferito mentre stava tagliando legna. Durante le operazioni, la motosega che stava utilizzando gli è improvvisamente scivolata, colpendolo al polpaccio e provocando.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Travolto da rami mentre taglia legna: Armando Bortolotti muore nei boschiUn uomo di 69 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri nei boschi sopra Vigo Meano, in località Maso Palù. Tragedia a Ponte Nossa, anziano muore mentre taglia la legna con una motosegaTragedia nella mattina di mercoledì 25 marzo a Ponte Nossa, dove un anziano di 78 anni ha perso la vita mentre tagliava dei ceppi di legno con una...