Droni termocamere e unità cinofile | maxi operazione per ritrovare Luca Puccetta scomparso da Passignano sul Trasimeno

Le forze dell'ordine hanno avviato una vasta operazione di ricerca a Passignano sul Trasimeno per trovare Luca Puccetta, un uomo di 51 anni scomparso ieri dalla sua abitazione. Sul campo sono stati impiegati droni, termocamere e unità cinofile per cercare tracce o segnali utili al ritrovamento. Le operazioni sono ancora in corso.

Proseguono senza sosta le ricerche del 51enne di Passignano sul Trasimeno, allontanatosi dalla sua abitazione. In campo Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Carabinieri e unità specializzate arrivate anche dal Lazio Proseguono le ricerche di Luca Puccetta, di 51 anni, residente a Passignano sul Trasimeno, allontanatosi dalla propria abitazione nella giornata di ieri. L'allarme è scattato nella tarda serata di ieri quando i familiari, non vedendo l'uomo fare ritorno a casa e non riuscendo a contattarlo, hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. La segnalazione ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi, concentrata nell'area del comune di Passignano sul Trasimeno, dove si sono indirizzate le prime battute di ricerca. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

Persona dispersa sul Matese: ricerche serrate con droni e unità cinofileTempo di lettura: < 1 minutoIl Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è in operazione per la ricerca di una persona scomparsa.

Passignano sul Trasimeno, la denuncia del sindaco: "Grave atto vandalico"“Questa notte qualcuno ha pensato bene di divellere quattro alberi e alcuni cestini nel parco del lungolago.