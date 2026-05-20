Shell e la nuova benzina della Ferrari per la F1 2026 | Definirla a zero emissioni è tecnicamente sbagliato

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’intervista esclusiva a Fanpage.it, Valeria Loreti, Motorsport Technology Manager di Shell, ha spiegato alcune caratteristiche della nuova benzina che la compagnia fornirà alla Ferrari a partire dal 2026. Durante il confronto, Loreti ha precisato che definire questa benzina a zero emissioni non è tecnicamente corretto. La discussione si è concentrata sugli aspetti tecnici del combustibile e sulle sue differenze rispetto ai prodotti attualmente in uso nelle competizioni di Formula 1.

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Intervista esclusiva di Fanpage.it a Valeria Loreti, Motorsport Technology Manager di Shell: come nasce il carburante F1 2026 per la Ferrari, cosa significa "advanced sustainable", perché non lo vedremo al distributore, cosa cambia con le nuove power unit e come Shell reagirebbe a eventuali interventi del motore della casa di Maranello via ADUO. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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