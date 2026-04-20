Toto Wolff ora vuole cambiare l'ADUO in F1 | Solo un costruttore dovrebbe beneficiarne non la Ferrari

Il team principal della Mercedes ha espresso la sua posizione sull'introduzione dell'ADUO in Formula 1 a partire dal 2026, affermando che questa misura dovrebbe avvantaggiare esclusivamente i costruttori in difficoltà con la power unit. Ha inoltre precisato che l'obiettivo non è permettere alla Ferrari di ridurre il divario e cambiare la classifica attuale, sottolineando la necessità di un'implementazione che favorisca soltanto chi ha reali esigenze tecniche.

Il team principal della Mercedes fissa la linea sull'ADUO in Formula 1 2026: per Wolff lo strumento deve servire solo a chi è davvero in difficoltà con la power unit e non può diventare l'occasione per permettere alla Ferrari di colmare il gap e ribaltare la gerarchia attuale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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