Sgambatoio cani di via Isonzo senza acqua nella cisterna azzurra

Una lettrice ha segnalato che l'area di sgambamento per cani in via Isonzo presenta un problema: la cisterna azzurra, destinata a fornire acqua agli animali, non contiene acqua. Ha chiesto di intervenire per ricaricare la cisterna e garantire che i cani possano dissetarsi durante le passeggiate. La richiesta è stata inviata al Comune, che dovrà verificare la situazione e adottare eventuali provvedimenti per risolvere il problema.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Scrive la lettrice: “Vorrei sollecitare il caricamento dell'acqua nella cisterna azzurra predisposta dal Comune per dissetare i cani nell'area di sgambamento in via Isonzo. È posizionata da circa 15 giorni, ma resta vuota”. . 🔗 Leggi su Forlitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sgambatoio per cani ormai dimenticatoIl progetto risale a qualche anno fa quando l’amministrazione del sindaco Alessio Cavarra lanciò l’idea di uno spazio dedicato agli amici a quattro... Acqua azzurra, acqua cara: a Terni rincari del trenta per cento in cinque anniI dati del rapporto di Cittadinanzattiva e l’evoluzione delle bollette: nella città dell’acciaio gli acquedotti perdono più che nel resto d’Italia La... Dog park di piazza Torlonia ad #Avezzano. Area sgambatura cani e socializzazione inaugurata il 1° maggio 2026 nel centro della città, in un settore degli immensi giardini pubblici di 2 ettari e mezzo. Marsica #Abruzzo Pescara Chieti Teramo L'Aquila Sulmon x.com A San Costanzo è nato lo sgambatoio per caniSono arrivati al traguardo i lavori per la realizzazione di uno sgambatoio per cani a San Costanzo, nella zona dietro al campus scolastico di via Della Santa Selvino. Si tratta di un’area di 880 ... ilrestodelcarlino.it Mille firme per lo sgambatoio: Via Bassagrande è già prontaI cittadini si appellano all’amministrazione affinché destini l’area adesso abbandonata al passeggio dei cani Non serve spendere ulteriori soldi, ma attrezzare un terreno per chi non sa dove portare ... lanazione.it