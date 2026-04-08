Sgambatoio per cani ormai dimenticato

Un tempo era stato avviato un progetto per creare uno spazio dedicato ai cani nel quartiere di Sarzanello, con l’obiettivo di offrire un'area di sgambamento per gli animali domestici. Tuttavia, nel corso degli anni, il progetto è stato progressivamente abbandonato e l’area dedicata si è deteriorata, lasciando il luogo in condizioni di completo abbandono. La proposta, ideata alcuni anni fa dall’amministrazione comunale, non è mai stata portata a compimento.

Il progetto risale a qualche anno fa quando l’amministrazione del sindaco Alessio Cavarra lanciò l’idea di uno spazio dedicato agli amici a quattro zampe del quartiere di Sarzanello. Una fetta della pineta antistante l’area verde venne così attrezzata a uno spazio recintato e chiuso con un cancello per consentire ai proprietari dei cani di farli muovere liberamente senza dover ricorrere al campetto sottostante occupato dai bambini. Il tempo è però trascorso e lo spazio dopo otto anni circa è diventato sempre più insalubre tra erba alta e recinzioni ormai cadenti. I residenti e anche i frequentatori dello spazio hanno chiesto che venga risistemato per consentire un adeguato punto di riferimento per gli animali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sgambatoio per cani ormai dimenticato Leggi anche: Sgambatoio e drenaggio, lavori alla Piantata “Valli di Comacchio ormai sommerse, disastro ambientale: ormai è un grande lago”Comacchio (Ferrara), 22 febbraio 2026 – Liviano Luciani, dell’associazione Libera Caccia (Andrea Buzzi è il presidente della sezione di Comacchio) lo... Argomenti più discussi: Sgambatoio per cani ormai dimenticato; Michele Dargenio: L’area sgambatoio per cani alle spalle del Comune è una discarica a cielo aperto. Lo sgambatoio per cani non è ancora finitoUna decina di giorni fa il sindaco aveva detto che era quasi pronto. Alice Amadori (Futura): Mancano i servizi fondamentali ... msn.com A San Costanzo è nato lo sgambatoio per caniSono arrivati al traguardo i lavori per la realizzazione di uno sgambatoio per cani a San Costanzo, nella zona dietro al campus scolastico di via Della Santa Selvino. Si tratta di un’area di 880 ... ilrestodelcarlino.it Nuovo spazio per gli amici a quattro zampe in via Bassagrande Taglio del nastro in via Bassagrande per il nuovo sgambatoio, 150 metri quadrati di giardino dedicati agli amici a quattro zampe.... - facebook.com facebook