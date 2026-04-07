Acqua azzurra acqua cara | a Terni rincari del trenta per cento in cinque anni

A Terni, le tariffe dell’acqua sono aumentate del trenta per cento negli ultimi cinque anni, secondo i dati disponibili. La crescita dei costi si accompagna a un aumento delle perdite di acqua nella rete e a interventi di investimento per migliorare il sistema. Le bollette per il servizio idrico risultano più alte rispetto alle altre città dell’Umbria e dell’Italia. La situazione evidenzia le differenze nei costi e nelle condizioni del servizio pubblico.

I dati del rapporto di Cittadinanzattiva e l’evoluzione delle bollette: nella città dell’acciaio gli acquedotti perdono più che nel resto d’Italia La dispersione idrica da una parte e gli investimenti strutturali dall’altra. In mezzo, le bollette per il servizio idrico che a Terni costano – in media – più che nel resto dell’Umbria e dell’Italia. Una voce notevole nel bilancio delle famiglie che è inoltre aumentata nel corso degli ultimi anni. Ecco nel dettaglio i dati raccolti nel Rapporto Acqua 2025 di Cittadinanzattiva. Nel 2025, una famiglia tipo umbra (consumo annuo di 182 metri cubi) spende mediamente 677 euro, con un incremento del 6,7% rispetto al 2024, ben oltre i 528 euro della media italiana. 🔗 Leggi su Ternitoday.it "Acqua-l’oro azzurro-mayyehmáyimacqua (??? ????? acqua) bologna 2026-l’acqua è vita in tutto il mondo"C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) In... BROXO svela il nuovo restyling del brand, valorizzando oltre cento anni di competenza nel sale per il trattamento dell’acquaBROXO, uno dei principali marchi europei nel sale di alta qualità per il trattamento dell’acqua, annuncia un importante rinnovamento del brand,... Acqua azzurra,acqua chiara La fontana monumentale degli sprechi, ogni giorno consuma oltre 5mila litri di acqua potabile: al Comune di Nardò bolletta da 9mila euroAcqua azzurra, acqua cara. Anzi, carissima: la rotonda che indirizza migliaia di automobilisti verso la costa consuma ben 5.300 litri di acqua potabile al giorno. Per colpa di un galleggiante rotto. bari.repubblica.it Acqua, Bergamo tra i capoluoghi di provincia con la bolletta meno caraNel capoluogo orobico, per un nucleo familiare composto da tre persone e con un consumo di circa 150 metri cubi, nel 2024 si è speso 253,11 euro. A livello nazionale la bolletta è stata di poco ... bergamonews.it