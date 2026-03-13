Sanremo la festa per i 65 anni e il tatuaggio che ha fatto scalpore | buon compleanno Carlo Conti

A Sanremo si celebra il 65° compleanno di Carlo Conti, che ha ricevuto molti auguri durante la festa. La manifestazione ha visto la partecipazione di artisti e pubblico, mentre Conti ha seguito attentamente gli eventi. Durante l’occasione, un tatuaggio ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media. La giornata si è conclusa con un sorriso e numerosi messaggi di auguri per il conduttore.

Firenze, 13 marzo 2026 – Prima il Festival, poi Sanremo Top e nel mezzo il compleanno. Carlo Conti spegne 65 candeline ma anche oggi, dì di festa, continua a seguire da vicino la sua grande passione: la televisione. Il celebre conduttore fiorentino è infatti negli studi Rai della Dear, dove sta supervisionando le prove dei Big che domani sera, sabato 14 marzo, si esibiranno in diretta dallo Studio 5 per il gran finale di "Sanremo Top". Il podio di Sanremo 2026 secondo Marco Masini Ritorno alla quotidianità .. Nonostante i ritmi serrati, Conti non rinuncia alla quotidianità: domenica prossima tornerà nella sua città, Firenze, dove vive con la moglie, la fashion designer Francesca Vaccaro, e il figlio Matteo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sanremo, la festa per i 65 anni e il tatuaggio che ha fatto scalpore: buon compleanno Carlo Conti Articoli correlati Buon compleanno Carlo Conti, Bruno Conti, De Sisti, Gino RocaBuon compleanno Carlo Conti, Bruno Conti, Nela, De Sisti, Gino Roca, Giuseppe Marchioro, Isa Danieli, Graziella Granata, Gianni Motta, Aldo Ossola,... Carlo Conti e la dedica al migliore amico Pieraccioni: «La prima volta che ti ho augurato buon compleanno ne festeggiavi 16»Mentre fervono i preparativi per Sanremo 2026, Carlo Conti ha trovato il tempo di scrivere un'affettuosa e ironica dedica social al migliore amico... Contenuti utili per approfondire Carlo Conti Temi più discussi: Sanremo Top, due sabati di festa per i successi del Festival 2026 (nel ricordo di Baudo): ospiti e cantanti; Ci tengo a puntualizzare che sto tizio di nome Carlo Conti mi ha sessualizzata e ha messo in imbarazzo sua moglie: la ballerina Francesca Tanas contro il conduttore di Sanremo. Lui risponde; Volete rivedere i cantanti di Sanremo? Stasera comincia Top; Sanremo Top, le pagelle: Carlo Conti dimentica le pressioni (6), Sal Da Vinci 'innamorato' (8), ma la prima serata è sprecata (4). Carlo Conti compie 65 anni, dall'amore per la madre alla perdita del padre, il diploma in barella e l’ultimatum di Antonella Clerici. «O vai col brillozzo o non la ribecchi ...Sessantacinque candeline oggi, 13 marzo, per Carlo Conti, il volto di punta della Rai che ha trasformato la garbatezza in una macchina da ascolti. Più di cento trasmissioni, cinque ... leggo.it Carlo Conti si prende la rivincita: Sanremo Top svela i record clamorosi del Festival. E Sal Da Vinci torna in studio!Le anticipazioni dell'ultima puntata di Sanremo Top di sabato 14 marzo. Conti festeggia il 20% di share, e riaccoglie Sal Da Vinci. mondotv24.it Buon Compleanno Carlo Conti! Un grande toscano e pilastro della televisione italiana! - facebook.com facebook Oltre a una nuova edizione di #SanremoEstate, a giugno e luglio Rai 1 proporrà nuove puntate dei #TimSummerHits, da Piazza del Popolo, con tutte le canzoni dell'estate 2026. Alla conduzione sono confermati Carlo Conti e Andrea Delogu. #Sanremo2026 # x.com