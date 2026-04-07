Elia Del Grande in fuga il sacerdote che ha allertato le autorità | Ha detto che sarebbe rientrato mi fidavo

Un sacerdote che aveva avuto contatti con un uomo in fuga ha raccontato di aver ricevuto una promessa di rientro e di aver riposto fiducia in questa dichiarazione. Questa informazione è stata fornita da un cappellano del carcere e responsabile della Caritas di una città piemontese, che ha parlato con una testata online. La polizia sta seguendo le indicazioni fornite dal sacerdote per cercare l’uomo scomparso.

A Fanpage.it parla don Domenico Degiorgis, cappellano del carcere e responsabile della Caritas di Alba. È stato l'ultimo ad aver parlato con Elia Del Grande, l'autore della 'strage dei fornai', prima della nuova fuga dalla casa lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Elia Del Grande è evaso di nuovo: seconda fuga in sei mesi per l'uomo che ha sterminato la famiglia nella "strage dei fornai"Condannato per aver sterminato la famiglia a Cadrezzate nel Varesotto, si è allontanato da una casa-lavoro.

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Elia Del Grande in fuga, il sacerdote che ha allertato le autorità: Ha detto che sarebbe rientrato, mi fidavoA Fanpage.it parla don Domenico Degiorgis, cappellano del carcere e responsabile della Caritas di Alba. È stato l’ultimo ad aver parlato con Elia Del Grande, l’autore della ‘strage dei fornai’, prima ... fanpage.it

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Elia Del Grande, il cappellano del carcere di Alba: «Si è allontanato dopo aver parlato con una donna e una bambina, mi fidavo di lui» x.com

Continua la fuga di Elia Del Grande, a Cadrezzate monitori i suoi contatti. Ha una rendita ereditata dalle zie, il sindaco Robustellini: "Non rispetta le regole. Non rispetta le regole, non è pronto per il rientro in società" - facebook.com facebook