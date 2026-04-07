Elia Del Grande in fuga il sacerdote che ha allertato le autorità | Ha detto che sarebbe rientrato mi fidavo

Da fanpage.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sacerdote che aveva avuto contatti con un uomo in fuga ha raccontato di aver ricevuto una promessa di rientro e di aver riposto fiducia in questa dichiarazione. Questa informazione è stata fornita da un cappellano del carcere e responsabile della Caritas di una città piemontese, che ha parlato con una testata online. La polizia sta seguendo le indicazioni fornite dal sacerdote per cercare l’uomo scomparso.

A Fanpage.it parla don Domenico Degiorgis, cappellano del carcere e responsabile della Caritas di Alba. È stato l'ultimo ad aver parlato con Elia Del Grande, l'autore della 'strage dei fornai', prima della nuova fuga dalla casa lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Alba, Elia Del Grande in fuga per la seconda volta in sei mesi; Elia Del Grande è evaso per la seconda volta da una casa lavoro. Chi è il killer della strage dei fornai; Elia Del Grande in fuga per la seconda volta in sei mesi; Evade ancora Elia Del Grande, il killer della strage dei fornai di Cadrezzate.

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