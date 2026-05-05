Torna ' Una notte a teatro' | i bambini dormono al Comunale e vivono la magia del palco

Si è svolta nuovamente l'iniziativa “Una notte a teatro”, durante la quale 30 bambini delle classi 5A e 5B della scuola primaria Govoni di Ferrara hanno trascorso una notte nel teatro comunale. L’evento ha previsto momenti di luci soffuse, letture di fiabe, un festeggiamento di compleanno e l’opportunità di vivere il teatro da vicino. I giovani partecipanti hanno potuto esplorare il palco e immergersi in un’atmosfera diversa dal solito.

Luci soffuse, curiosità, fiabe sussurrate e persino un compleanno: sono stati questi gli ingredienti che hanno accompagnato i 30 alunni delle classi 5A e 5B della scuola primaria Govoni di Ferrara in un’esperienza fuori dall’ordinario. I bambini hanno preso parte all’edizione 2026 di ‘Una notte a.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate “Magia in movimento”: Kledi Kadiu e grandi stelle del ballo illuminano il palco della Notte RosaRiccione è pronta a vivere una nuova, emozionante notte dedicata alla grande danza. Tra sirtaki, teatro e Omero: il talento degli studenti riaccende la magia della Notte Nazionale del ClassicoUna serata di esibizioni, danze e citazioni dotte per dimostrare che i classici sono più vivi che mai. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Racconto di una notte su Canale 5, trama di domenica 3 maggio: Mahir rapisce Canfeza; Una notte carica di energia. Gabry Ponte torna al Malua; Rinnovo e rilascio delle cie, nel VI municipio torna la notte bianca delle carte d’identità; La terza puntata di Racconto di una notte è un intrigo di false verità e vere macchinazioni. Torna la neve nella notte a Torino, più intensa in collina ma lieve in cittàLe prime gocce di pioggia che stanno cadendo in queste ore preannunciano una perturbazione veloce, ma piuttosto intensa, che nella prossima notte porterà nuove nevicate a bassa quota, anche in pianura ... torino.repubblica.it Si balla all'Inalpi Arena, torna a Torino Jukebox - La notte delle hitDue serate evento pensate per unire spettacolo, musica e intrattenimento: alla guida Antonella Clerici, affiancata dall'energia e dall'ironia di Clementino, per un appuntamento che promette ritmo, ... ansa.it Torna la mafia di Corleone: arrestato Mario Grizzaffi, nipote di Totò Riina https://gazzettadelsud.it/p=2204988 - facebook.com facebook Dopo quarant’anni, torna sotto i riflettori la vicenda dell’omicidio dell’industriale Carlo Mazza, ucciso nel centro storico di Parma nella notte tra l’8 e il 9 febbraio 1986. Dopo un lungo iter processuale, la ballerina polacca era stata condannata x.com