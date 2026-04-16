Un rappresentante del Partito Democratico ha commentato la discussione in corso al Senato riguardante un ddl delega sulla riforma del Servizio sanitario nazionale. Secondo quanto dichiarato, l’atto legislativo in esame non risolverebbe le questioni di carattere strutturale che interessano il settore. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di confronto tra le forze politiche sulla normativa in discussione.

ROMA – “La delega che si sta discutendo al Senato” sulla riforma del Servizio sanitario nazionale “ci sembra davvero impropria. Ieri le Regioni hanno chiesto di sospendere l’iter di questo provvedimento. Lo stesso ha fatto la Fondazione Gimbe e ci sono state posizioni critiche di Cgil, Cisl, Uil e di altri organi e sindacati professionali. Ma a che serve quella delega? Non affronta nessuno dei problemi strutturali, non nomina mai la parola prevenzione”. E’ la posizione espressa da Marina Sereni, responsabile salute e sanità del Partito Democratico, intervenuta al convegno ‘Adnkronos Q&A – Salute, prevenzione e risorse: le sfide’, a Roma. Una posizione critica sul Ddl delega sulla riforma del Ssn.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Sereni (Pd): “Ddl delega per riforma del Servizio sanitario nazionale non affronta i problemi strutturali”

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Se volete essere più sereni... (e magari anche un filo più svegli) Ascoltate un po' meno il frastuono dei TG e dei social - quel jukebox impazzito che passa sempre la Stessa canzone... solo con titoli diversi. E aprite qualche libro in più. Sì, lo so... non vibra, non x.com