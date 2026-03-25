Servizio Civile Universale 2026 | all’Unione Ciechi di Arezzo 5 posti per i giovani

Fino all’8 aprile è possibile presentare domanda di partecipazione al Servizio Civile Universale 2026. Nell’ambito di questa iniziativa, l’Unione Ciechi di Arezzo offre cinque posti destinati ai giovani tra i 18 e i 28 anni. L’opportunità consente ai partecipanti di svolgere un’esperienza di servizio e di acquisire competenze utili in diversi ambiti.

Arezzo, 25 marzo 2026 – C’è tempo fino a ll’8 aprile per candidarsi al Servizio Civile Universale: un’opportunità concreta per i giovani tra i 18 e i 28 anni che vogliono mettersi in gioco, acquisire competenze e vivere un’esperienza significativa. Anche quest’anno l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione di Arezzo partecipa al bando con 5 posti disponibili, di cui 2 riservati a giovani con minori opportunità (bassa scolarizzazione), confermando il proprio impegno per un servizio civile inclusivo e accessibile. I candidati potranno scegliere tra quattro progetti, accomunati dall’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone cieche e ipovedenti, promuovendone autonomia e partecipazione attiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Servizio Civile Universale 2026: all’Unione Ciechi di Arezzo 5 posti per i giovani Articoli correlati Servizio Civile Universale 2026: all’Unione Ciechi di Arezzo 5 posti per i giovani, domande entro l’8 aprileAnche quest’anno l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione di Arezzo partecipa al bando con 5 posti disponibili, di cui 2 riservati a... Servizio civile universale 2026, bando da 65.964 posti per giovani: requisiti e domandaIl Dipartimento per le Politiche giovanili ha ufficialmente aperto le selezioni per il nuovo bando del Servizio civile universale, mettendo a... Una raccolta di contenuti su Servizio Civile Universale Temi più discussi: Il Servizio Civile Universale nei Vigili del fuoco per il 2026; Pubblicato il nuovo Bando di Servizio Civile Universale 2026; Servizio Civile Universale 2026. Aperte le candidature per il progetto Insieme Senza Barriere: Strategie per l’Inclusione Studentesca; Bando di selezione per il Servizio Civile Universale 2026. Servizio civile universale 2026: all’Unione ciechi di Arezzo 5 posti per i giovaniDomande entro l’8 aprile ... msn.com Servizio Civile Universale 2026, la Croce Rossa Italiana di Teramo chiama i giovaniUn’opportunità dedicata ai giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano vivere un’esperienza concreta di crescita personale e professionale al servizio della comunitari. ekuonews.it Servizio Civile Universale 2026 – Rete CSV San Nicola ETS Selezioniamo 246 giovani (18–28 anni) per i nostri progetti SCU! https://www.csvbari.com/selezioniamo-246-giovani-18-28-anni-nostri-progetti-servizio-civile-universale-2026/ Durata: 12 mes - facebook.com facebook