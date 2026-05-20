Servizi disabili | soglia Isee al rialzo e sconto per le famiglie

Recentemente sono state modificate le soglie ISEE per i servizi dedicati alle persone con disabilità, con un aumento della soglia massima di 35.000 euro. Questa variazione permette a più famiglie di accedere a determinati benefici e agevolazioni. Inoltre, è stato introdotto uno sconto del 10% per le famiglie che rientrano nelle nuove fasce di reddito, anche grazie a un accordo tra enti pubblici e privati che ha negoziato questa riduzione. Restano da chiarire le modalità di applicazione di queste nuove agevolazioni.

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? Domande chiave Come cambiano le quote per chi ha un ISEE fino a 35.000 euro?. Chi ha negoziato lo sconto del 10% per le famiglie?. Quali risparmi protegge la nuova soglia per il ceto medio?. Perché la proposta originale avrebbe colpito duramente i redditi intermedi?.? In Breve Soglia rincaro spostata da 25.000 a 35.000 euro Isee dopo confronto con Angelica Sansavini. Sconto del 10% introdotto per la fascia di reddito tra 25.000 e 35.000 euro. Consiglieri Bentivogli e Fagnoli evitano aumento quote dal 30% al 75% per redditi medi. Nuove tariffe per servizi residenziali entreranno in vigore entro la fine dell'anno. Albert Bentivogli e Gabriella Fagnoli hanno fermato l’aumento delle quote per i servizi residenziali alle famiglie con disabili nella seduta odierna di commissione, evitando un aggravio economico per il ceto medio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Servizi disabili: soglia Isee al rialzo e sconto per le famiglie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Servizi ai disabili, il Comune difende le nuove soglie Isee: "Riduzione della quota per 260 persone su 405"Dopo l'ondata di proteste, anche a livello politico, successive alla presentazione in commissione consigliare delle nuove soglie di reddito per la... Servizi socio-sanitari per disabili. Nuovo regolamento e tariffe in base all’Isee (solo) individualeL’assessorato al welfare del Comune di Forlì, insieme al Comitato di Distretto che riunisce i 15 Comuni dell’area socio-sanitaria, ha diffuso il... Bonus Isee 2026 sotto i 35mila euro: tutte le agevolazioni attive e come richiederleCon l’apertura della finestra per la dichiarazione dei redditi 2026, cresce l’attenzione sui bonus legati all’Isee. Le famiglie con un Indicatore della situazione economica equivalente sotto i 35mila ... ohga.it ISEE fino a 35mila euro, tutti i bonus 2026 che si possono richiedereDall’Assegno unico al bonus nido, dai nuovi nati allo psicologo: ecco quali aiuti può ottenere chi ha un ISEE fino a 35mila euro ... panorama.it