Servizi disabili | soglia Isee al rialzo e sconto per le famiglie
Recentemente sono state modificate le soglie ISEE per i servizi dedicati alle persone con disabilità, con un aumento della soglia massima di 35.000 euro. Questa variazione permette a più famiglie di accedere a determinati benefici e agevolazioni. Inoltre, è stato introdotto uno sconto del 10% per le famiglie che rientrano nelle nuove fasce di reddito, anche grazie a un accordo tra enti pubblici e privati che ha negoziato questa riduzione. Restano da chiarire le modalità di applicazione di queste nuove agevolazioni.
? Domande chiave Come cambiano le quote per chi ha un ISEE fino a 35.000 euro?. Chi ha negoziato lo sconto del 10% per le famiglie?. Quali risparmi protegge la nuova soglia per il ceto medio?. Perché la proposta originale avrebbe colpito duramente i redditi intermedi?.? In Breve Soglia rincaro spostata da 25.000 a 35.000 euro Isee dopo confronto con Angelica Sansavini. Sconto del 10% introdotto per la fascia di reddito tra 25.000 e 35.000 euro. Consiglieri Bentivogli e Fagnoli evitano aumento quote dal 30% al 75% per redditi medi. Nuove tariffe per servizi residenziali entreranno in vigore entro la fine dell'anno. Albert Bentivogli e Gabriella Fagnoli hanno fermato l’aumento delle quote per i servizi residenziali alle famiglie con disabili nella seduta odierna di commissione, evitando un aggravio economico per il ceto medio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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